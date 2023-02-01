Гражданку США оштрафовали на 20 тысяч рублей за выгул теленка на Красной площади

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Тверской суд Москвы постановил оштрафовать гражданку США, которая выгуливала теленка на Красной площади. Об этом сообщает РИА Новости.

"Признать Алисию Дей виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 6.1 статьи 20.2 КоАП ("Несанкционированная акция, помешавшая пешеходам"), и назначить наказание в виде административного штрафа 20 тысяч рублей", – указано в решении суда.

По данному обвинению гражданке США грозило наказание в виде 15 суток ареста. Помимо этого, на девушку составили протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП ("Сопротивление полиции").

В ходе судебного заседания Дей заявила, что купила теленка на "Авито" и хотела показать ему Красную площадь, а после отправить на проживание в денник. Однако суд решил, что американка, являясь вегетарианкой и активисткой по защите прав животных, использовала его для наглядной агитации.

В настоящее время теленок перенаправлен в реабилитационный центр для животных.

Девушку с теленком задержали на Красной площади в среду, 1 февраля. В отношении 34-летней американки составили протокол по статье "Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

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