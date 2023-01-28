Краснокнижного ястреба-перепелятника заметили в Строгино

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Мосприроды на территории Щукинского полуострова в столичном районе Строгино заметили ястреба-перепелятника – птицу, занесенную в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Ястреб-перепелятник питается мелкими видами птиц: синицами и воробьями. На фоне деревьев птица маскируется с помощью "тельняшки" – характерного узора на груди.

Самец ястреба имеет темно-серое оперение, самка- серо-бурое с белой бровью.

В Мосприроде объяснили, что присутствие хищных птиц в столице говорит о благополучии экосистемы. Наличие хищников сигнализирует, что в экологической системе Москвы присутствуют низшие звенья пирамиды.

Всего на природных территориях Московского региона можно встретить 17 видов птиц, занесенных в Красную книгу столицы. В разные сезоны в городе обитают порядка 270 видов пернатых.

До этого специалисты Мосприроды рассказали, как распознать животных по следам на снегу. Гуляя по зимним природным территориям, можно найти отпечатки лап около 20 видов зверей. Среди них – зайцы, лисы, ондатры и другие представители фауны.



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