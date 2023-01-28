Москвичам рассказали, как определить животное по отпечаткам лап на снегу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В текущем зимнем сезоне специалисты Мосприроды не раз фиксировали на снегу следы разных, обитающих в Московском регионе. На портале мэра и правительства Москвы жителям столицы объяснили, как определить животное по следам самостоятельно.

Небольшой след в форме трапеции может указывать на недавнее присутствие белки. В Мосприроде пояснили, что след грызуна будет состоять из больших отпечатков, расположенных спереди, и маленьких – сзади. Также о недавнем присутствии белки будут свидетельствовать оставленные ей основания еловых шишек, из которых животное достало семена.

Если на снегу присутствуют отпечатки всех четырех лап, при этом в одной из пар конечности стоят друг за другом, на месте недавно был заяц, уверены специалисты Мосприроды.

След лисы поход на собачий. Однако тропинка из следов животного выглядит иначе. Лисы оставляют прямолинейную дорожку из отпечатков лап.

Свидетельствовать о присутствии ондатры будут вытоптанные животным площадки для употребления пищи. Чаще всего места животные оборудуют вблизи водоемов, поскольку там более безопасно.

Ранее Мосприрода запустила проект "Пернатый аудиогид", в рамках которого москвичи смогут научиться различать птиц, в том числе и по пению. В 2023 году специалисты расскажут москвичам о 50 видах пернатых.



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