В Москве подтвердили 2 854 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве выявили 2 854 новых случая коронавируса за сутки, сообщается в Оперштабе по ситуации с COVID-19.

По последним данным, госпитализация потребовалась для 156 пациентов в столице.

Выздоровели 2 688 человек. Всего коронавирусом в Москве переболели 3 193 347 человек.

Также стало известно о 12 летальных случаях. Скончались пациенты с выявленной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

В России за последние сутки подтвердили 15 318 новых случаев коронавируса. Госпитализированы 1 504 пациента.

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