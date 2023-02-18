В России выявили 15 318 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России за последние сутки выявили 15 318 новых случаев коронавируса, как сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Госпитализация потребовалась для 1 504 пациентов, что на 0,4% меньше в сравнении с предыдущими сутками.

Увеличение числа госпитализаций выявлено в 32 регионах России, в то время как снижение – в 42 субъектах страны. Без изменений ситуация сохранилась в 11 регионах.

За последние сутки выздоровели 11 439 заболевших коронавирусом. Это на 1,7% больше в сравнении с 17 февраля.

Также сообщается о 36 летальных случаях среди пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

Ранее в феврале Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число случаев заражения коронавирусом и смертей от него во всем мире снизилось на 92% и 47% соответственно за последние 28 дней.

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