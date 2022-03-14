СК РФ опубликовал видео с места убийства модели Гретты Ведлер

Видео: СК РФ

Следственный комитет опубликовал видео с места убийства московской модели Гретты Ведлер.

Тело модели было найдено в Липецке в чемодане, спрятанном в автомобиле. Об исчезновении Ведлер год назад из отеля на улице Лесной в Москве сообщил в полицию ее друг.

По факту убийства девушки было возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержали ее бывшего молодого человека.

В ходе допроса мужчина полностью признал вину в убийстве Ведлер, пояснив представителю СК, что задушил девушку в ходе ссоры, возникшей из-за финансовых и бытовых разногласий. В настоящее время следователи просят Пресненский районный суд Москвы арестовать обвиняемого.