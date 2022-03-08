Столичная прокуратура взяла на контроль дело об убийстве на станции метро "Комсомольская"

17:29
Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"
Прокуратура Москвы проконтролирует ход расследования уголовного дела об убийстве на станции "Комсомольская" Кольцевой линии метро. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на сообщение пресс-службы ведомства.
Инцидент случился утром во вторник, 8 марта. В ходе конфликта между двумя мужчинами потерпевший 1979 года рождения получил множественные ножевые ранения.
"От полученных повреждений мужчина скончался на месте", – отметили в ведомстве.
До этого в столичном Следственном комитете утверждали, что подозреваемый в совершении преступления был задержан. Сообщалось, что сотрудники СК намерены провести с ним следственные действия.
Ранее два обгоревших тела неизвестных людей обнаружили в лесополосе в столичном районе Южное Бутово. Их нашли местные жители.
Позднее на одном из московских вокзалов сотрудникам уголовного розыска и СК удалось задержать мужчину и женщину, подозреваемых в совершении преступления.
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