Раскрыты подробности убийства модели, тело которой обнаружили в чемодане

08:56
Фото: телеграм-канал “Агентство "Москва"
Модель Гретту Ведлер убили из-за конфликта на любовной и денежной почве, сообщает "Пятый канал".
В этом признался 23-летний подозреваемый, задержанный за убийство. По словам мужчины, он расправился с девушкой в отеле, а затем вывез ее тело в Липецк в багажнике автомобиля.
По данным источника телеканала, после совершения убийства подозреваемый уничтожил все следы преступления в номере. Друг модели, в свою очередь, рассказал, что после убийства злоумышленник переписывался от лица девушки.
Ранее в Москве возбудили уголовное дело по факту убийства модели Гретты Ведлер, которая пропала в столице в прошлом году. По подозрению в совершении преступления задержан бывший молодой человек потерпевшей 1998 года рождения. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство", поскольку, по мнению прокурора, исчезновение девушки носило криминальный характер.
Тело модели Гретты Ведлер было найдено в Липецке в чемодане, спрятанном в автомобиле. О ее исчезновении год назад из отеля на улице Лесной в Москве сообщил в полицию ее друг.
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