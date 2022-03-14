Тело пропавшей в Москве модели Гретты Ведлер нашли в чемодане в Липецке

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве возбудили уголовное дело по факту убийства модели Гретты Ведлер, которая пропала в столице в прошлом году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
По подозрению в совершении преступления задержан бывший молодой человек потерпевшей 1998 года рождения, добавили агентству в Следственном комитете. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), поскольку, по мнению прокурора, исчезновение девушки носило криминальный характер.
Как уточняется, тело модели Гретты Ведлер было найдено в Липецке, в чемодане, спрятанном в автомобиле. О ее исчезновении год назад из отеля на улице Лесная в Москве сообщил в полицию ее друг.
Ранее сообщалось, что труп мальчика 2019 года рождения обнаружили в квартире дома на улице Средней Первомайской в Москве. На момент происшествия в квартире также находилась мать малолетнего 1995 года рождения. Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства и причины случившегося.
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