Тело 3-летнего ребенка с ножевыми ранениями нашли в квартире в Москве

18:14
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"
Тело 3-летнего ребенка с ножевыми ранениями нашли в жилом доме в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте столичной прокуратуры.
Труп мальчика 2019 года рождения обнаружили в квартире дома на улице Средней Первомайской.
"На момент происшествия в квартире также находилась мать малолетнего 1995 года рождения", – рассказали в прокуратуре.
Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства и причины случившегося.
Как рассказали ТАСС в столичном следственном управлении СК, по факту случившегося было открыто уголовное дело.
"Подозреваемая 1995 года рождения задержана, в скором времени ее доставят в подразделение ведомства, где приступят к ее допросу", – сообщили в ведомстве.
Ранее тело 11-месячного мальчика обнаружили в квартире одного из домов Обнинска. По данному факту в СК возбудили уголовное дело.
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