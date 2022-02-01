Тело пропавшей под Новгородом девочки обнаружила соседка – СМИ

10:39
Фото: СК РФ
Тело пропавшей под Новгородом девочки обнаружила соседка. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник.
Женщина нашла труп, когда убирала снег на своем участке, который располагается в 50 метрах от дома, где проживала девочка. Уточняется, что на теле ребенка не было следов насилия.
По данным источника, девочка лежала лицом вниз, вокруг было небольшое количество крови.
В настоящее время правоохранители выясняют, как ребенок мог оказаться на соседском участке. По предварительным данным, девочку могли перебросить через забор, поскольку самостоятельно его преодолеть она не могла.
Сообщение о пропаже двухлетнего ребенка пришло следователям ночью 25 января из города Холма. Мать девочки рассказала, что оставила ребенка на кровати, а дверь частного дома не заперла. По ее словам, когда она вернулась, девочки уже не было.
Правоохранители и добровольцы организовали полномасштабные поиски. В ходе них в печи дома были найдены кости, похожие на фрагменты останков человека. Позже оказалось, что они не принадлежат человеку.
Спустя восемь дней тело девочки было найдено.
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