13 марта, 21:35Происшествия
"Московский патруль": полицейские поймали аферистов, продавших квартиру знакомого в Москве
Полицейские поймали аферистов, продавших квартиру знакомого в Москве. Об этом сообщили в УИиОС ГУ МВД России по Москве.
По предварительным данным, двое приятелей увезли 52-летнего москвича отдыхать на юг. Там новые знакомые споили мужчину и заставили подписать договор о продаже квартиры на северо-западе Москвы. Однако сообщники не собирались отдавать за нее деньги.
Сейчас следователи устанавливают возможные другие преступные эпизоды. Фигуранты уголовного дела о мошенничестве в СИЗО.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль