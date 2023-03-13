"Московский патруль": полицейские поймали аферистов, продавших квартиру знакомого в Москве

Полицейские поймали аферистов, продавших квартиру знакомого в Москве. Об этом сообщили в УИиОС ГУ МВД России по Москве.

По предварительным данным, двое приятелей увезли 52-летнего москвича отдыхать на юг. Там новые знакомые споили мужчину и заставили подписать договор о продаже квартиры на северо-западе Москвы. Однако сообщники не собирались отдавать за нее деньги.



Сейчас следователи устанавливают возможные другие преступные эпизоды. Фигуранты уголовного дела о мошенничестве в СИЗО.

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