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Новости регионов: водители сняли на видео гулявших по трассе верблюдов в Красноярском крае
Водители сняли на видео гулявших по трассе верблюдов в Красноярском крае. Животные не пугались проезжающих машин. Один остановился по центру проезжей части, не реагируя на сигналы. Как верблюды попали в центр Восточной Сибири, не уточняется.
Больше трех тысяч человек отрезало от большой земли в Забайкалье. Из-за паводка прорвало одну из дамб. Там ввели режим ЧС. Уровень грунтовых и сточных вод поднялся настолько, что в деревнях затопило дома, а по улицам можно передвигаться только в болотных сапогах.
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