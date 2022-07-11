Паводок произошел в Якутии

В Якутии паводком подтопило дома, где проживали около 600 человек. После сильных дождей в верховьях реки Дулгалах произошел резкий подъем уровня воды.

В результате затопленными оказались несколько населенных пунктов. Больше всего пострадали села Суордах и Томтор. Пока прибытие воды остановилось. До сих пор затоплены школы, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт. В республике будет создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.