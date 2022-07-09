Женщину с грудным ребенком спасли из горящего дома в Подмосковье

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полицейские спасли женщину с грудным ребенком из загоревшегося дома в подмосковном Чехове. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД сообщает Агентство "Москва".
Уточняется, что сообщение о возгорании поздно ночью получил экипаж патрульно-постовой службы ОМВД по городскому округу Чехов в составе командира взвода старшего лейтенанта полиции Феликса Никитина и прапорщика полиции Александра Петрова. Правоохранители сразу направились по указанному адресу.
Пожар произошел на первом этаже жилого дома, а на третьем полицейские увидели зовущую на помощь женщину с младенцем. Отмечается, что из-за сильного задымления она не смогла самостоятельно эвакуироваться. Не дожидаясь приезда пожарных, полицейские взяли у соседей смоченные водой полотенца и начали подниматься на третий этаж.
"Когда полицейские зашли в квартиру, они обмотали полотенцем ребенка и женщину и вывели их на улицу. По приезде сотрудников МЧС возгорание было ликвидировано", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас рассматривается вопрос о поощрении сотрудников полиции.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании котельной в Бабушкинском районе Москвы. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Погиб один человек. Еще один пострадал. Его передали медикам.
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