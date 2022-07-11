Очевидцы прислали видео с улиц около станции "Киевская", где произошло задымление

Очевидцы прислали видео с улиц около станции "Киевская" московского метро. Там произошло задымление. Как сообщили в пресс-службе подземки, пассажиры в безопасности.

В метро сообщили, что дым обнаружили в служебном помещении. Возгорание уже потушили.

График поездов на Арбатско-Покровской линии восстановлен. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.