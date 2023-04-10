16:19Политика
В Минобороны заявили о возвращении 106 военных РФ из украинского плена
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
После переговоров из плена с подконтрольной Украине территории вернулись 106 российских бойцов. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.
"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", – говорится в сообщении.
В российском ведомстве добавили, что всем вернувшимся оказывается необходимая медицинская и психологическая поддержка.
Ранее Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным рассказал, что ВСУ на одном из участков уничтожили 14 собственных бойцов, которые сдались в плен. Президент заявил, что вместе с этим пострадали и российские военные.
В конце марта уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поделилась, что украинская сторона срывает обмен пленными. По ее словам, за время список пленных пополнился, на тот момент в нем числилось 133 фамилии.
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