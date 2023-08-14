Роспотребнадзор заявил о минимальном риске завоза чумы из Китая в РФ

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Риск завоза чумы из Китая в Россию оценивается как минимальный, усилен санитарный контроль на границе страны. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Согласно информации СМИ, на севере КНР выявили три случая заражения чумой. Роспотребназдор отметил, что заболевших и контактных лиц изолировали, природный очаг не имеет общей границы с РФ.

"Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу, с учетом данных АИС Периметр в рамках федерального проекта Санитарный щит", – подчеркнуло ведомство.

Роспотребнадзор организовал мониторинг активности природных очагов инфекции, вакцинацию и противоэпидемические мероприятия. Ведомство добавило, что ситуация находится под контролем.

Ранее три случая заболевания, по предварительным данным, бубонной чумой зафиксировали в столице Монголии Улан-Баторе. Предположительно, заразившиеся недавно употребляли мясо тарбагана, монгольского сурка. В данный момент специалисты проводят ПЦР-тесты.

В конце июля 2023 года в монгольском регионе Завхан на границе с РФ был взят анализ погибшего детеныша сурка, который выявил наличие патогена бубонной чумы.

Позже в Монголии зафиксировали случай заражения бубонной чумой. В Улан-Баторе мужчина заразился после употребления в пищу мяса сурка. На фоне произошедшего пять контактных с ним лиц изолировали.

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