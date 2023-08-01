Случай кори выявили у сотрудника "Роснефти" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сотрудник столичного офиса "Роснефти" заболел корью, в связи с чем в организации проводятся противоэпидемические меры. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

"В связи с регистрацией случая кори у сотрудника ПАО "Роснефть" <...> незамедлительно начато эпидемиологическое расследование", – говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты осматривают других сотрудников компании, контактировавших с заболевшим. Проводится вакцинация работников, которые не болели корью или не прививались от нее. Роспотребнадзор принимает все необходимые меры для недопущения распространения инфекции.

С весны этого года в РФ наблюдается череда вспышек кори, в частности, заболевание фиксировали в Курской и Пензенской областях, в Москве и других регионах. Так, в Татарстане, по последним данным, на сегодняшний день выявлено уже больше 80 случаев кори. Среди заболевших 39 детей.



В департаменте здравоохранения заявили о контроле над ситуацией с корью в столице