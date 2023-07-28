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Более 80 случаев кори зафиксировали в Татарстане, заявила замруководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

"На сегодня в республике зарегистрировано 83 случая кори, из них 39 детей", – цитирует РИА Новости Авдонину.

Она добавила, что число заболевших иностранных граждан составляет 41 человек. При этом большая часть – 33 человека – прибыла в Россию из Таджикистана.

По информации Авдониной, у 67% всех заболевших не было прививок против кори. Она уточнила, что общее число контактировавших с заболевшими во всех очагах составляет 20,7 тысячи человек, из которых 2,9 тысячи человек подлежали вакцинации, то есть вакцинированы 80% контактировавших.

Замглавы регионального управления заявила, что в целом имеющиеся риски управляемы.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что вспышка кори произошла в Курске. Там зафиксировали очаг с 70 случаями заболевания. В инфекционном стационаре находится шесть человек, 19 – на амбулаторном лечении, 45 – выписали. Среди заболевших корью зарегистрировали 50 детей и 20 взрослых.

16 июля в Пензенской области 67 жителей заболели корью, еще двое под подозрением. 23 человека пребывают в стационаре, еще 18 – на амбулаторном лечении. 28 человек побороли недуг, уточнили в министерстве.

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