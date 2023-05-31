16:34Общество
Роспотребнадзор предупредил россиян о риске подхватить инфекцию в ряде стран
Фото: depositphotos/Meggan
Россиянам не стоит забывать, что при посещении некоторых стран есть риск подхватить инфекции, от которых в настоящее время нет доступных вакцин, предупредил Роспотребнадзор в своем официальном телеграм-канале.
"В первую очередь это страны Южной Америки и Африки, где распространены малярия, лихорадка денге и чикунгунья. Также последние две инфекции распространены в Юго-Восточной Азии и на островах Карибского бассейна", – сообщается в публикации.
Ведомство рекомендовало принимать профилактические средства еще до въезда на территорию государства, где фиксируются случаи малярии. Продолжать профилактику необходимо и во время пребывания там, и некоторое время после возвращения, подчеркнул Роспотребнадзор.
Специалисты также советуют внимательно следить за гигиеной при посещении стран Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки. Нужно тщательно мыть руки, фрукты и овощи, употреблять только воду в бутылках, не покупать продукты и не кушать в заведениях, которые не внушают доверия.
В процессе выбора страны следует поинтересоваться эпидемиологической ситуацией в ней, резюмировал Роспотребнадзор.
Ранее вспышка холеры произошла в Претории – северном пригороде столицы ЮАР. В результате скончались 15 человек. До этого власти сообщали о 12 погибших от инфекции, с симптомами госпитализировали 37 пациентов. Всего выявили 100 человек с подозрением на холеру.
Вспышка холеры началась на юге Африки весной прошлого года, эпицентром стал юг Малави. В 2023 году очаги зафиксировали в восьми странах. Самое большое число заболевших в Малави (58 тысяч) и Мозамбике (26 тысяч).
В Приамурье зафиксировали случай заражения лихорадкой денге
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