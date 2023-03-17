Пятеро зараженных неизвестной инфекцией скончались в Танзании – СМИ

Фото: АР/Brian Inganga

Пять человек, которые заразились неизвестной инфекцией, скончались в Танзании. Случаи заболевания фиксируются на северо-западе страны. Об этом пишет Citizen.

По информации издания, Минздрав Танзании предупреждает население о неизвестной инфекции, от которой умерли пять человек в городе Букоба. Всего заразились семь граждан. У заболевших наблюдаются рвота, лихорадка, кровотечение и печеночная недостаточность.

В настоящее время специалисты взяли пробы, чтобы выяснить, от какого заболевания страдают местные жители. Кроме того, в районы, где были выявлены заболевшие, направили группу быстрого реагирования.

Ранее стало известно, что не менее 12 детей скончались от неизвестной болезни в деревне Кпо-Каханкро в центральной части Кот-д'Ивуара.

По словам руководителя местной молодежной ассоциации Поля Куасси, шестеро детей скончались в декабре прошлого года, еще столько же в январе. Он уточнил, что всем умершим детям было от года до восьми лет, а среди основных симптомов у них наблюдались рвота и окоченение.



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