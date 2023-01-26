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В КНДР объявили карантин из-за неизвестной болезни – СМИ
Фото: ТАСС/EPA/WU HAO
Власти КНДР объявили в Пхеньяне карантин из-за неизвестной болезни, сообщает NBC News.
Как отмечает издание, при объявлении пятидневного локдауна власти не упомянули о коронавирусе. Введение карантина они объяснили резким учащением "случаев рецидивирующего гриппа и других респираторных заболеваний".
В августе прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын торжественно объявил о победе над коронавирусом в стране. С начала апреля в Северной Корее выявили порядка 2,8 миллиона человек с повышенной температурой – это примерно 11% населения.
О первом случае коронавируса в КНДР стало известно 12 мая. Анализы одного из жителей Пхеньяна показали, что у пациента выявлен подтип "Омикрон"-штамма BA.2, также известный как "Стелс-Омикрон".
После этого лидер страны Ким Чен Ын назвал сложившуюся ситуацию чрезвычайной и поручил властям на всех уровнях предотвратить распространение коронавируса.
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