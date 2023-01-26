В КНДР объявили карантин из-за неизвестной болезни – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/WU HAO

Власти КНДР объявили в Пхеньяне карантин из-за неизвестной болезни, сообщает NBC News.

Как отмечает издание, при объявлении пятидневного локдауна власти не упомянули о коронавирусе. Введение карантина они объяснили резким учащением "случаев рецидивирующего гриппа и других респираторных заболеваний".

В августе прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын торжественно объявил о победе над коронавирусом в стране. С начала апреля в Северной Корее выявили порядка 2,8 миллиона человек с повышенной температурой – это примерно 11% населения.

О первом случае коронавируса в КНДР стало известно 12 мая. Анализы одного из жителей Пхеньяна показали, что у пациента выявлен подтип "Омикрон"-штамма BA.2, также известный как "Стелс-Омикрон".

После этого лидер страны Ким Чен Ын назвал сложившуюся ситуацию чрезвычайной и поручил властям на всех уровнях предотвратить распространение коронавируса.



Более 260 тыс заболевших с симптомами лихорадки выявили в КНДР за сутки – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!