Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в КНДР – СМИ

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Лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын торжественно объявил о победе над коронавирусом в стране, передает агентство Yonhap.

"Он торжественно объявил о победе в крайне чрезвычайной противоэпидемической кампании по уничтожению нового коронавируса", – говорится в сообщении.

С начала апреля в Северной Корее выявили порядка 2,8 миллиона человек с повышенной температурой – это примерно 11% населения. В посольстве тем не менее отмечают, что данный показатель не отражает реальное количество инфицированных вирусом SARS-CoV-2. Так, в стране фиксируются высокие темпы выздоровления, а число летальных случаев пока не превысило 68.

О первом случае коронавируса в КНДР стало известно 12 мая. Анализы одного из жителей Пхеньяна показали, что у пациента выявлен подтип "Омикрон"-штамма BA.2, также известный как "Стелс-Омикрон". После этого лидер страны Ким Чен Ын назвал сложившуюся ситуацию чрезвычайной и поручил властям на всех уровнях предотвратить распространение коронавируса.

