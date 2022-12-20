Вспышку неизвестного заболевания зафиксировали в Афганистане

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В афганской области Забуль зафиксирована вспышка неизвестного заболевания. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местный департамент здравоохранения, учрежденный "Талибаном" (признано террористическим и запрещено в РФ).

В Шаджой за сутки заболели около 80 человек, двое детей умерли. Диагноз до сих пор не поставлен. Среди симптомов – сильная лихорадка и кровотечения изо рта и носа.

Ранее глава лаборатории геномной инженерии МФТИ и вирусолог Павел Волчков заявил, что Китай может ежегодно поставлять новые штаммы COVID-19. Похожая ситуация наблюдается с гриппом, эпидемия которого также случается в КНР ежегодно.

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