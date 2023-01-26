В Кот-д'Ивуаре 12 детей скончались от неизвестной болезни за последние два месяца

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

За последние два месяца не менее 12 детей скончались от неизвестной болезни в деревне Кпо-Каханкро в центральной части Кот-д'Ивуара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Франс Пресс".

Шестеро детей скончались в декабре, еще столько же за последнюю неделю, как сообщил журналистам руководитель местной молодежной ассоциации Поль Куасси. По его словам, всем умершим детям было от года до восьми лет, а среди основных симптомов у них наблюдались рвота и окоченение.

Деревня Кпо-Кананкро находится неподалеку от города Буаке – второго по численности населения в стране. Местные правительственные организации еще не получили результаты анализов умерших детей.

Ранее СМИ сообщали о том, что в КНДР объявили карантин из-за неизвестной болезни. Введение локдауна объяснили резким учащением "случаев рецидивирующего гриппа и других респираторных заболеваний".

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