Резкое изменение голоса назвали признаком опасных болезней

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Голос человека меняется несколько раз за жизнь по механическим, гормональным и возрастным причинам, сообщает News.ru.

Отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что когда человек стареет, мышцы, кожа, слизистые оболочки и голосовой аппарат слабеют, и это нормально. При этом, по его словам, голос также может измениться из-за гипотиреоза, онкологии или табакокурения, а это уже опасно.

Как пояснил специалист, голос становится грубее при патологии эндокринной системы. Если воспалены голосовые связки, голос становится охриплым или пропадает совсем. При возникновении мозоли на уровне голосовых складок, голос перестает быть звучным.

Также голос может измениться у курильщиков и у тех, кто работает с агрессивными средами, к примеру, выхлопными газами. Вредное производство в цехах воздействуют на голосовые связки и меняют голос. Если у человека онкология, патологические злокачественные ткани давят на гортаноглотку, что также меняет голос.

Ранее кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, какие болезни провоцируют негативные эмоции. Специалист отметил, что у человека неправильно реализованный стресс может переживаться внутри. Из-за этого состояния центральная нервная система перегружается, в результате чего появляются бессонница, нарушение питания, ритма дня и отдыха. В таком состоянии человек может ночью гулять, а днем – вести активный образ жизни.

Врач предупредил, что последствиями подавления эмоций могут стать многие заболевания. У человека также могут проявиться сердечно-сосудистые патологии, заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы.

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