Вспышку кори выявили в Курске

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Вспышка кори произошла в Курске. Там зафиксировали очаг с 70 случаями заболевания, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

"Подтверждено лабораторно 30 случаев, диагноз выставлен клинико-эпидемиологически в 34 случаях, шесть человек находятся под наблюдением с подозрением на заболевание корью", – отмечается в сообщении.

В инфекционном стационаре находится шесть человек, 19 – на амбулаторном лечении, 45 – выписали. Среди заболевших корью зарегистрировали 50 детей и 20 взрослых. Все заболевшие оказались не привиты.

В очаге проводятся противоэпидемические мероприятия.

16 июля в Пензенской области 67 жителей заболели корью, еще двое под подозрением. 23 человека пребывают в стационаре, еще 18 – на амбулаторном лечении. 28 человек побороли недуг, уточнили в министерстве. Под наблюдением остаются 133 человека, которые были в контакте с заболевшими.

21 июля стало известно, что в Токсовской больнице в Ленинградской области у одного из пациентов выявили корь. Плановая госпитализация других пациентов была временно остановлена, для экстренной нужно предоставить данные о вакцинации против этого недуга.

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