Минздрав Египта оценил опасность выявленной неизвестной болезни

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Глава Минздрава Египта Халед Абдель Гаффар сообщил, что причин для беспокойства из-за неизвестной болезни в одной из деревень провинции Кена нет. Об этом пишет газета Al-Masry Al-Youm.

Он также посетил деревню Эль-Аликат, где установили случаи данной инфекции, среди симптомов которой были названы высокая температура, боли в костях и усталость.

По словам министра, в деревне присутствует бригада профилактической медицины. Она взяла образцы воды, комаров и анализы у заболевших. Глава ведомства уточнил, что инфекция не заразна.

В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева оценила информацию о том, что Роспотребнадзор решил усилить санитарно-карантинный контроль за рейсами из Египта.

"Наших туристов, конечно, особо не запугать, это показала практика всех прошлых лет. Понятна логика Роспотребнадзора, но если кто-то уже купил туры, возможно, что отказов и не будет, а кто-то, безусловно, откажется", – цитирует ее RT.

Санаева добавила, что все будет зависеть от отеля и туроператора.

Ранее в египетском Минздраве заявили, что у группы жителей деревни Эль-Аликат, которая расположена к югу от Каира, выявили симптомы неустановленного заболевания. Пациенты посетовали на высокую температуру, ломоту в костях, а также рвоту и головокружение.

Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что неизвестное заболевание, которое начало распространяться в Египте, в России не выявили.

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