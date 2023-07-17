20:11Общество
Минздрав Египта оценил опасность выявленной неизвестной болезни
Фото: 123RF/vectorfusionart
Глава Минздрава Египта Халед Абдель Гаффар сообщил, что причин для беспокойства из-за неизвестной болезни в одной из деревень провинции Кена нет. Об этом пишет газета Al-Masry Al-Youm.
Он также посетил деревню Эль-Аликат, где установили случаи данной инфекции, среди симптомов которой были названы высокая температура, боли в костях и усталость.
По словам министра, в деревне присутствует бригада профилактической медицины. Она взяла образцы воды, комаров и анализы у заболевших. Глава ведомства уточнил, что инфекция не заразна.
В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева оценила информацию о том, что Роспотребнадзор решил усилить санитарно-карантинный контроль за рейсами из Египта.
"Наших туристов, конечно, особо не запугать, это показала практика всех прошлых лет. Понятна логика Роспотребнадзора, но если кто-то уже купил туры, возможно, что отказов и не будет, а кто-то, безусловно, откажется", – цитирует ее RT.
Санаева добавила, что все будет зависеть от отеля и туроператора.
Ранее в египетском Минздраве заявили, что у группы жителей деревни Эль-Аликат, которая расположена к югу от Каира, выявили симптомы неустановленного заболевания. Пациенты посетовали на высокую температуру, ломоту в костях, а также рвоту и головокружение.
Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что неизвестное заболевание, которое начало распространяться в Египте, в России не выявили.
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