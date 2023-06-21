Корь обнаружили у пациента больницы в Ленобласти

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Работу Токсовской больницы в Ленинградской области ограничили, причиной стала корь у одного из пациентов стационара, сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет по здравоохранению региона.

Плановая госпитализация других пациентов временно остановлена, а для экстренной нужно предоставить данные о вакцинации против кори. Амбулаторно-поликлиническая помощь предоставляется медучреждением в штатном режиме.

"Мы приложим все усилия, чтобы уровень оказания медпомощи пациентам, относящимся к Токсовской больнице, не падал, несмотря на сложившуюся ситуацию. Уже разработана и в случае необходимости осуществляется маршрутизация пациентов в ближайшие медучреждения", – сказал глава комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков.

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