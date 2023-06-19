В Москве сохраняется спокойная ситуация с корью – Ракова

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Ситуация с корью в Москве оценивается как спокойная, городские поликлиники имеют достаточный запас вакцин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"За прошедший учебный год был отработан стандартный алгоритм: если в школе заболевает ребенок, то все, кто потенциально контактировал с ним и не имеет прививки от кори, переходят на дистанционные занятия на 21 день. Защита от кори есть, она хорошо известна – это прививка", – отметила она.

Заместитель мэра подчеркнула, что в городе ведут регистр прививок и системную информацию родителей о пропуске прививок. Врачи также проанализировали не привитых от кори детей и создали список тех, кому необходимо пройти вакцинацию. Всего уведомления направили более чем четверти миллионам родителей.

"В настоящее время во всех городских поликлиниках имеется запас вакцины в достаточном количестве", – указала Ракова.

По ее словам, раньше основная причина распространения инфекции заключалась в отсутствии иммунитета к ней среди мигрантов. Москва сформировала систему вакцинации, напомнила Ракова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с корью в России стабилизировалась, в настоящее время происходит снижение случаев заболевания. По ее словам, этому поспособствовали также подчищающая иммунизация и активность регионов в данном вопросе.

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