11:39Общество
В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с корью в РФ
Фото: depositphotos/anyaivanova@gmail.com
Ситуация с корью в России стабилизировалась, в настоящее время происходит снижение случаев заболевания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
"Если говорить об оценке неделя к неделе, мы видим двукратное уменьшение числа зарегистрированных случаев. Это связано с тем, что мы проводим большой комплекс противоэпидемических мероприятий", – подчеркнула она.
По словам Поповой, этому поспособствовали также подчищающая иммунизация и активность регионов в данном вопросе.
Глава Роспотребнадзора предупредила россиян о том, что свой организм следует защитить от кори и других вирусов при помощи вакцин.
Ранее специалисты Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского расшифровали возбудитель кори, который преобладает в этом эпидемиологическом сезоне.
Подъем заболеваемости корью, как подчеркнули в Роспотребнадзоре, происходит каждые 4–6 лет и связан с ростом числа людей, которые не имеют иммунитета к возбудителю болезни.
В МГУ локализовали ситуацию с корью после подтверждения двух случаев заболевания
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