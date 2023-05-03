Минздрав РФ сообщил, что выпуск вакцин против кори идет опережающими темпами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Выпуск вакцин для предотвращения распространения кори идет опережающими темпами, заявили в российском министерстве здравоохранения.

"Выпуск вакцин для профилактики кори идет опережающими темпами. За последнюю декаду апреля в гражданский оборот выпущено более 550 тысяч доз вакцины отечественного производства. Ожидаются дополнительные поставки вакцины в регионы", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

В министерстве уточнили, что субъекты РФ могут в случае необходимости осуществлять закупки. Так, например, в Воронежскую область в конце прошлого месяца отправили 5 тысяч доз препарата для вакцинации местного населения от кори. В регионе проводится подчищающая иммунизация.

Ведомство также рассказало о ситуации в Орловской области. Власти региона подготовили резерв для иммунизации в очагах в случае их выявления.

Ранее в Минздраве заявляли, что вакцинацию от кори следует пройти детям и взрослым до 35 лет, которые не болели этим недугом, не были привиты или привиты однократно. Кроме того, вакцинация положена тем, кто не имеет сведений о прививках.

В целом рост заболеваемости корью в России с конца 2022 года связан с традиционным периодом цикличности, уточнили в Роспотребнадзоре. В ведомстве добавили, что в эпидемический процесс включаются граждане, которые не были привиты против кори, а также непривитые лица, которые прибыли в страну из-за рубежа. Согласно заявлению ведомства, порядка 10% выявленных случаев заболеваемости корью приходится на мигрантов.



В департаменте здравоохранения рассказали о ситуации с корью в столице