Специалисты Роспотребнадзора расшифровали вирус кори этого сезона

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Специалисты Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского расшифровали возбудитель кори, который преобладает в этом эпидемиологическом сезоне. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"По данным молекулярно-генетических исследований, проведенных учеными <...> Роспотребнадзора, расшифрован преобладающий геновариант вируса кори – D8 8248. Идентичные штаммы вируса также выявлены в Швеции и США, что свидетельствует о распространенности этого варианта в мире", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что различия в генотипах вируса никак не влияют на течение болезни или ее заразность, однако знание этих особенностей позволяет отслеживать циркуляцию патогена, в частности, определять пути его проникновения из-за рубежа.

Подъем заболеваемости корью, как подчеркнули в Роспотребнадзоре, происходит каждые 4–6 лет и связан с ростом числа людей, которые не имеют иммунитета к возбудителю болезни.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что случаи заболевания корью зафиксированы уже по меньшей мере в 44 регионах РФ. При этом речь идет только о локальных очагах, поэтому вводить какие-либо массовые ограничения в стране не требуется.

