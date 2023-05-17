17:03Общество
Специалисты Роспотребнадзора расшифровали вирус кори этого сезона
Фото: 123RF/dragoscondrea
Специалисты Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского расшифровали возбудитель кори, который преобладает в этом эпидемиологическом сезоне. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"По данным молекулярно-генетических исследований, проведенных учеными <...> Роспотребнадзора, расшифрован преобладающий геновариант вируса кори – D8 8248. Идентичные штаммы вируса также выявлены в Швеции и США, что свидетельствует о распространенности этого варианта в мире", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что различия в генотипах вируса никак не влияют на течение болезни или ее заразность, однако знание этих особенностей позволяет отслеживать циркуляцию патогена, в частности, определять пути его проникновения из-за рубежа.
Подъем заболеваемости корью, как подчеркнули в Роспотребнадзоре, происходит каждые 4–6 лет и связан с ростом числа людей, которые не имеют иммунитета к возбудителю болезни.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что случаи заболевания корью зафиксированы уже по меньшей мере в 44 регионах РФ. При этом речь идет только о локальных очагах, поэтому вводить какие-либо массовые ограничения в стране не требуется.
Вузам РФ рекомендовали не пускать на занятия студентов с признаками ОРВИ и высыпаниями
Читайте также