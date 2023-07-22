Патоген бубонной чумы обнаружили в Монголии на границе с РФ

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В монгольском регионе Завхан на границе с РФ был взят анализ погибшего детеныша сурка, который выявил наличие патогена бубонной чумы. Заразившихся инфекцией нет, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела общественного здравоохранения экстренной рабочей службы Национального центра по изучению зоонозных инфекций страны Лхунрэв Роломжав.

"Дальнейшие бактериологические исследования по состоянию на 16:00 22 июля показали в пробах содержание патогена бубонной чумы. В связи с этим местному населению и туристам, путешествующим по аймаку еще раз напомнили о запрете охоты на сурков и поедания их мяса", – подчеркнула она.

По результатам исследований, в Монголии зафиксировали 137 природных очагов инфекции.

До этого в египетском Минздраве заявили, что у группы жителей деревни Эль-Аликат, которая расположена к югу от Каира, выявили симптомы неустановленного заболевания. Пациенты посетовали на высокую температуру, ломоту в костях, а также рвоту и головокружение.

Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что неизвестное заболевание, которое начало распространяться в Египте, в России не выявили.

Также в Минздраве Египта отметили, что причин для беспокойства из-за неизвестной болезни в одной из деревень провинции Кена нет. В деревне присутствует бригада профилактической медицины. Она взяла образцы воды, комаров и анализы у заболевших.

Эксперты рассказали, есть ли риск распространения чумы в России