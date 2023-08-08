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Новый случай заражения бубонной чумой зафиксирован в Монголии, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр изучения зоонозных инфекций страны.

По данным центра, в Улан-Баторе мужчина заразился после употребления в пищу мяса сурка. Кроме того, пять человек, которые находились с ним в тесном контакте, изолированы. В связи с новым случаем заболевания специалисты центра напомнили о запрете охоты на сурков и употребления их мяса в пищу.

Согласно результатам последних исследований, в стране выявили 137 природных очагов чумы в 17 аймаках. При этом повышенный риск заражения наблюдается в западных регионах Монголии на границах с Россией и Китаем.

Отмечается, что с 2020 по 2022 год чумой в Монголии заразились девять человек, из которых четверо умерли. Две трети территории Монголии входят в трансграничный с РФ Сайлюгемский природный очаг чумы. С 1959 по 1990 год проходил постоянный мониторинг, который показал, что там циркулировали возбудители чумы, относящиеся к алтайскому и к улэгейскому подвидам.

В Монголии бубонную чуму переносят грызуны и живущие на них блохи. Человек заражается от больного животного, в том числе при употреблении мяса в пищу.

В конце июля 2023 года в монгольском регионе Завхан на границе с РФ был взят анализ погибшего детеныша сурка, который выявил наличие патогена бубонной чумы. Заразившихся инфекцией нет.

До этого в египетском Минздраве заявили, что у группы жителей деревни Эль-Аликат, которая расположена к югу от Каира, выявили симптомы неустановленного заболевания. Пациенты посетовали на высокую температуру, ломоту в костях, а также рвоту и головокружение.

Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что неизвестное заболевание, которое начало распространяться в Египте, в России не выявили.

Патоген бубонной чумы обнаружили в Монголии