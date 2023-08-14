Три случая подозрения на бубонную чуму выявили в Монголии

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Три случая заболевания, по предварительным данным, бубонной чумой зафиксировали в столице Монголии Улан-Баторе. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Национальный центр изучения зоонозных инфекций.

По информации центра, предположительно, заразившиеся недавно употребляли мясо тарбагана, монгольского сурка. В данный момент специалисты проводят ПЦР-тесты.

Согласно исследованиям, в 17 из 21 аймаков страны были найдены природные очаги инфекции.

В конце июля 2023 года в монгольском регионе Завхан на границе с РФ был взят анализ погибшего детеныша сурка, который выявил наличие патогена бубонной чумы.

Позже в Монголии зафиксировали случай заражения бубонной чумой. В Улан-Баторе мужчина заразился после употребления в пищу мяса сурка. На фоне произошедшего пять контактных с ним лиц изолировали.

В свою очередь, Роспотребнадзор сообщил, что рисков завоза бубонной чумы на территорию России нет. В ведомстве пояснили, что в целях недопущения завоза инфекции в РФ специалисты приняли комплекс профилактических мер.

Патоген бубонной чумы обнаружили в Монголии