Роспотребнадзор исключил риск завоза бубонной чумы в страну

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Рисков завоза бубонной чумы на территорию России нет. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Риск завоза инфекции на территорию РФ исключен", – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в целях недопущения завоза инфекции в РФ специалисты приняли комплекс профилактических мер. Помимо этого, Роспотребнадзор находится в постоянном контакте с медиками из Монголии.

Ранее в Монголии зафиксировали случай заражения бубонной чумой. В Улан-Баторе мужчина заразился после употребления в пищу мяса сурка. На фоне произошедшего пять контактных с ним лиц изолировали.



Патоген бубонной чумы обнаружили в Монголии