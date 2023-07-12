Сорвавшиеся со склона альпинисты в Северной Осетии госпитализированы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Альпинисты, сорвавшиеся со склона в Северной Осетии, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили ТАСС в Минздраве республики. Их жизни ничего не угрожает.

Двух пациенток положили в отделение сочетанной травмы РКБ. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Еще у двоих пострадавших незначительные ушибы. В связи с удовлетворительным состоянием госпитализация им не потребовалась.

10 июля туристы сорвались со склона в районе села Бад в Северной Осетии. В их поисках были задействованы 13 человек и одна единица техники.

11 июля туристов нашли. Все они живы, но серьезно травмированы.