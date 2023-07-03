Двое детей пропали из оздоровительного лагеря в Новосибирской области

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Двое детей самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в Новосибирской области, после чего пропали. Об этом сообщил начальник регионального управления МЧС РФ Виктор Орлов.

"Продолжаются поиски двух детей, которые самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в ночное время в Новосибирском районе. Перешли к оперативно-разыскным мероприятиям", – цитирует Орлова ТАСС.

По информации новосибирского управления МВД России, специалисты ведут поиск двух пропавших девочек 2006 и 2009 годов рождения, которые до этого неоднократно покидали место жительства. Дети состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее в селе Песчаном Еврейской автономной области пропал четырехлетний мальчик. Он вышел из дома в неизвестном направлении и больше не появлялся. Сотрудникам МЧС позже удалось найти его живым.



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