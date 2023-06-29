Глава тургруппы рассказала о пропавших на пике Поднебесном в Кузбассе детях

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Трое подростков, которые потерялись на пике Поднебесном в Кемеровской области, не имеют при себе ни еды, ни питьевой воды, и при этом одеты в легкую одежду. Об этом телеканалу "360" рассказала руководитель тургруппы.

"Они вперед ушли, пока мы помогали детям по курумникам (скоплениям каменных глыб. – Прим. ред.) спускаться", – уточнила она, объясняя причину, по которой дети оторвались от остальной группы.

Женщина также отметила, что их путь пролегал по извилистой тропе, особенность которой заключается в том, что за ее поворотами можно полностью потерять из виду другого человека. Кроме того, к моменту завершения похода на местности начинался туман, пошел дождь.

По словам главы тургруппы, там, где потерялись дети, лес достаточно густой, однако есть туристические тропы со специальными метками. Ребята останавливались в лагере "Приют Рубановский стан", чтобы дождаться товарищей, но те туда так и не пришли.

О пропаже в тайге троих подростков 13, 14 и 15 лет стало известно утром 29 июня. В настоящее время их разыскивают более 20 спасателей. К поискам также привлечены беспилотники. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело.

