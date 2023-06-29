СК РФ возбудил дело после пропажи трех детей на пике Поднебесном в Кузбассе

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после пропажи трех подростков во время спуска с пика Поднебесного в Кузбассе. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по Кемеровской области.

По данным ведомства, 28 июня при спуске туристической группы с пика Поднебесного трое подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет ушли вперед. Согласно плану, они должны были попасть в приют "Рыбаковский". Однако дети не вернулись и не вышли на связь.

В прокуратуре Кемеровской области сообщили, что по данному факту была организована проверка соблюдения законодательства о туристской деятельности, а также защите прав и свобод несовершеннолетних. На территорию ЧП выехал исполняющий обязанности прокурора Междуреченска Владимир Майоров.

О том, что трое несовершеннолетних из туристической группы потерялись на пике Поднебесном, стало известно утром 29 июня. В поисках детей участвуют свыше 20 человек. Кроме того, к спасательной операции привлечены беспилотники. Известно, что эта туристическая группа не была зарегистрирована в МЧС.

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