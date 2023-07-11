Сорвавшиеся с горы в Северной Осетии туристы живы, но серьезно травмированы – МЧС

Фото: МЧС России

Сорвавшиеся с горы в Северной Осетии туристы живы, но серьезно травмированы, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"Спасатели МЧС России – на подходе к пострадавшим на перевале Комлагат в Северной Осетии. Остается преодолеть перепад в 500 метров", – отмечается в сообщении.

По данным ведомства, спасатели поддерживают связь в руководителем туристической группы по рации. По его словам, все альпинисты живы, однако получили серьезные травмы.

Накануне трое туристов сорвались со склона в районе села Бад в Северной Осетии. Инцидент произошел во время движения тургруппы по маршруту из поселка Мизур через Архонский перевал и Казбек в сторону поселка Чми. Всего в походе участвовали шесть человек.