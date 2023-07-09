Третий день поисков пропавшей в Бурятии туристки не дал результатов

Фото: телеграм-канал "МЧС Бурятии"

Третий день поисков туристки, которая пропала в Бурятии при сплаве на катамаранах по реке Снежная, не дал результатов. Спасатели продолжат поиски женщины 10 июля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС, передает ТАСС.

"Поиск результатов не дал. Из-за наступления темного времени суток работы приостановлены", – уточнили в ведомстве.

6 июля группа туристов из восьми человек из Новосибирска совершали сплав по горной реке Снежной на катамаранах. Во время прохода одного из участков они перевернулись, люди были унесены течением. Семеро спаслись, двое сами вышли к ближайшему населенному пункту, пятерых в течение суток после происшествия нашли спасатели и волонтеры. Сейчас ведутся поиски восьмого участника сплава – женщины.

Ранее сообщалось, что вечером 29 июня группа туристов из 20 человек, не зарегистрировавшаяся в МЧС, потерялась при спуске с Софийских озер в поселок Архыз Зеленчукского района Республики Карачаево-Черкесия. Позже группу из 12 человек спасатели обнаружили на спуске, вторая группа не выходила на связь.

Группа туристов из Краснодарского края в скором времени была обнаружена у Софийских водопадов, никто не пострадал.

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