Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20:16

Происшествия

Трое туристов сорвались со склона в Северной Осетии

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Трое туристов сорвались со склона в районе села Бад в Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

"В 17:45 10 июля <...> поступило сообщение о том, что в районе села Бад трое туристов сорвались со склона. О происшествии в поисково-спасательный отряд сообщил руководитель тургруппы", – рассказали в ведомстве.

По словам главы тургруппы, инцидент произошел, когда та двигалась по маршруту из поселка Мизур через Архонский перевал и Казбек в сторону поселка Чми. Всего в походе участвовали шесть человек.

В настоящее время организована поисково-спасательная операция. В ней задействованы 13 человек и одна единица техники. Из-за отсутствия понимания примерного местоположения пропавших на фоне плохой связи поиск будет вестись двумя группами.

Ранее в Бурятии тургруппа из восьми человек при сплаве на катамаранах по реке Снежной оказалась унесена течением. Часть туристов спаслась самостоятельно, других позже нашли спасатели, еще одну женщину продолжают искать.

Читайте также

происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика