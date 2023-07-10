Трое туристов сорвались со склона в Северной Осетии

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Трое туристов сорвались со склона в районе села Бад в Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

"В 17:45 10 июля <...> поступило сообщение о том, что в районе села Бад трое туристов сорвались со склона. О происшествии в поисково-спасательный отряд сообщил руководитель тургруппы", – рассказали в ведомстве.

По словам главы тургруппы, инцидент произошел, когда та двигалась по маршруту из поселка Мизур через Архонский перевал и Казбек в сторону поселка Чми. Всего в походе участвовали шесть человек.

В настоящее время организована поисково-спасательная операция. В ней задействованы 13 человек и одна единица техники. Из-за отсутствия понимания примерного местоположения пропавших на фоне плохой связи поиск будет вестись двумя группами.

Ранее в Бурятии тургруппа из восьми человек при сплаве на катамаранах по реке Снежной оказалась унесена течением. Часть туристов спаслась самостоятельно, других позже нашли спасатели, еще одну женщину продолжают искать.

