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Город

Москвичам рассказали, что можно посмотреть на МУФ 14 августа

Москвичам рассказали, что можно посмотреть на МУФ 14 августа

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Построить "Дом будущего" в "Зарядье", записаться в "Беговой клуб" в "Лужниках", оказаться в строящемся тоннеле метро в "Манеже" или побывать на концерте симфонического оркестра в Гостином Дворе – все это часть программы Московского урбанистического форума, который проходит в столице.

Ранее сообщалось, что посетителей "Лужников" в рамках МУФ познакомят с современными видами спорта. В частности, на территории спорткомплекса установят бассейны, где можно будет покататься на сапборде, встать на вейкборд и освоить серфинг. Занятия для всех желающих проведут профессиональные спортсмены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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