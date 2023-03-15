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В мире

Новости мира: оползень произошел в Бразилии

Новости мира: оползень произошел в Бразилии

В Пентагоне подтвердили, что перехваченный над Черным морем БПЛА выполнял разведку

Новости часа: владелец взорванного в Мелитополе автомобиля погиб

"Рейд 112": в аварию на Каширском шоссе попали Audi и Hyundai

"Московский патруль": столичный бизнесмен пытается вернуть изъятый автомобиль

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Новости часа: один человек госпитализирован после взрыва автомобиля в Мелитополе

Авиадебоширы устроили драку на борту рейса Екатеринбург – Дубай

Восемь человек стали жертвами смертоносного оползня в бразильском Манаусе. В их числе – четверо детей. Из-за природной катастрофы в городе объявлено чрезвычайное положение. Размытый дождями грунт накрыл почти десяток домов, в которых могут оставаться люди.

Фотографию президента Франции Эммануэля Макрона стали клеить на горы мусора, которым завален Париж. На снимках главу государства изобразили на урне и на диване на фоне захламленных парижских улиц. Столицу Франции не убирают, потому что коммунальщики и служба по вывозу отходов объявили забастовку. Еще возмутило местных жителей, как власти решили отвлечь внимание от проблемы: без всякого объявления на юго-западе страны начали военные учения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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