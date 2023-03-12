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12 марта, 17:15

Происшествия

Подозреваемого в убийстве в ресторане в Подольске задержали

Подозреваемого в убийстве в ресторане в Подольске задержали

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В СК опровергли информацию о задержании хоккеиста Иванюженкова

Подозреваемого в убийстве в ресторане в Подольске задержали, он написал явку с повинной. Им оказался 27-летний местный житель.

По данным следствия, между двумя посетителями ресторана возник конфликт. В результате один из них получил ножевое ранение в грудь и скончался в больнице. Ранее в СМИ появились сообщения, что одним из участников драки был хоккеист клуба "Сочи". Однако, эту информацию опровергли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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