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13 марта, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": СК устанавливает обстоятельства убийства в подмосковном кафе

"Московский патруль": СК устанавливает обстоятельства убийства в подмосковном кафе

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Следователи подмосковского СК устанавливают обстоятельства убийства 23-летнего Евгения Шмелькова в кафе в Подольске. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Московской области.

На допросе обвиняемый дал следователю признательные показания, последовательно сообщив обо всех деталях и обстоятельствах совершенного им преступления. Прямые свидетели опознали в обвиняемом мужчину, который нанес смертельное ранение потерпевшему.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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