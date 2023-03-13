"Московский патруль": СК устанавливает обстоятельства убийства в подмосковном кафе

Следователи подмосковского СК устанавливают обстоятельства убийства 23-летнего Евгения Шмелькова в кафе в Подольске. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Московской области.



На допросе обвиняемый дал следователю признательные показания, последовательно сообщив обо всех деталях и обстоятельствах совершенного им преступления. Прямые свидетели опознали в обвиняемом мужчину, который нанес смертельное ранение потерпевшему.



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