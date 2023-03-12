Жительница Новой Каховки погибла в результате атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал Администрация Новокаховского городского округа

Жительница города Новая Каховка в Херсонской области погибла в результате атаки Вооруженных сил Украины, сообщается в телеграм-канале администрации Новокаховского городского округа.

"В очередной раз массированному удару артиллерии со стороны ВСУ подвергся микрорайон "Сокол" в городе Новая Каховка", – отметили в сообщении.

В администрации округа отметили, что из-за обстрела были разрушены дома, квартиры мирного населения, а также магазины, линии электропередач. Атака ВСУ велась с правого берега Днепра.

Ранее киевские власти приказали увеличить интенсивность обстрела Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) с целью помешать работе персонала станции по ее восстановлению. Главной задачей киевских властей является подключение Каховской ГЭС к энергосети Украины для обеспечения электроэнергией правобережья Херсонской области.

Кроме того, ранее ВСУ обстреляли Новую Каховку в попытках приблизиться к ГЭС. Тогда под огонь украинских боевиков попали жилые кварталы населенного пункта.



Украинские войска снова обстреляли Новую Каховку в Херсонской области

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